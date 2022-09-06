انت الان تتابع خبر عاجل – الإسكان تعلن عن قرار صادم بشأن طرح أراضي للشراكة في المدن الجديدة: تأجيل لأجل غير مسمي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برئاسة الدكتور عاصم الجزار قرار خلال الساعات الماضية بشأن طرح عدد من الأراضي للشراكة في عدد من المدن الجديدة بمحافظات الجمهورية..

وأعلنت الإسكان عن تأجيل طرح أراضي الشراكة التي كان مقرر طرحها الشهر الجاري في كلا من القاهرة الجديدة والشيخ زايد وامتدادها ورأس البر و6 أكتوبر والإسكندرية والعلمين الجديدة إلي أجل غير مسمي.

وأوضحت الوزارة أن أنه كان من المقرر أيضا أن تكون هذه الأرضي بنظام الحصة العينية والنقدية، ولكن تم تأجيلها بعد طرح عدد كبير من قطع الأراضي طوال الفترة القليلة الماضية في هذه المدن ومنها 3 قطع بـ 3 مدن جديدة بالقاهرة الجديدة والشيخ ورأس البر