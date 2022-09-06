انت الان تتابع خبر عاجل – التضامن تعلن عن القرار الأهم لأصحاب المعاشات : صرف أكثر من 2100 لكم قبل نهاية الشهر الجاري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن منافذ الصرف التابعة لبنك ناصر الاجتماعي والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وهيئة البريد القومي سوف تنتهي اليوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر 2022 من صرف معاشات شهر سبتمبر للشريحة الثالثة من أصحاب المعاشات.

وأوضحت وزارة التضامن أن الشريحة الثالثة من أصحاب المعاشات تبلغ قوامها مليون و700 ألف قائم بالصرف مستفيد ويحصلون على أكثر من 2000 جنيه شهري من الخزانة العامة للدولة، مشيرة إلي أنه يتم اتباع كافة الأجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة أنه بداية من غداً الأربعاء سوف تبدأ عملية الصرف لأصحاب المعاشات الذي تخلفوا عن المواعيد السابقة التي تجري تحديدها من قبل علي مستوي أنحاء الجمهورية.