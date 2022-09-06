انت الان تتابع خبر لمدة 8 ساعات متواصلة – قطع المياه عن هذه الأماكن بـ”القليوبية” السبت القادم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في القليوبية أنه عن قطع المياه يوم السبت القادم الموافق11 سبتمبر 2022 عن مناطق بهتيم – مسطرد – عزبة رستم – إبراهيم بك – عزبة عثمان – بيجام – أم بيومي – منطي – المنشية بشبرا الخيمة.

وأوضحت مياه شرب القليوبية ، أنه سوف بتم قطع المياه لمدة 8 ساعات كاملة بداية من الساعة 12 منتصف الليل، وحتي الساعة الـ 8 صباحا ، بسبب أعمال ربط شبكة المياه بمنطقة بيجام بحي غرب شبرا، بخط المياه القائم بشارع أحمد عرابي.

وطالبت شركة المياه جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.