أخبار مصرية

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثانى لشهادات البعوث الإعدادية والثانوية

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 10:28 صباحاً - اعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء بمشيخة الأزهر، نتيجة الدور الثانى للشهادتين الإعدادية والثانوية لمعاهد البعوث الإسلامية، ونتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى للمعاهد الخارجية لدول ( تنزانيا -تشاد –نيجيريا –النيجر –إندونيسيا –العراق -الصومال) للعام الدراسى 2021/2022م.

وبلغت نسبة النجاح فى الدور الثانى للشهادة الإعدادية لمعاهد البعوث (74.08%) وبلغت نسب النجاح فى امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية العامة للدورين (74.08%).

بينما بلغت نسبة النجاح فى امتحانات الدور الثانى فى الشهادة الثانوية لمعاهد البعوث(82.64%) ونسبة النجاح العامة للدورين (82.64%).

كما تقدم لأداء امتحانات الدور الأول لشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى للمعاهد الخارجية من دول (تنزانيا -تشاد –نيجيريا –النيجر –إندونيسيا –العراق -الصومال) 1132طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 62.48%.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا