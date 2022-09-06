سويلم يلتقى وفد وزارة التعاون الإقتصادى والتنمية الألمانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 10:28 صباحاً - - الدكتور سويلم : حريصون على تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا خلال الفترة القادمة

- تعاون متميز بين البلدين تم خلاله تنفيذ العديد من المشروعات في مجال المياه خلال السنوات الماضية

- إعداد دراسات فنية مشتركة عن تقييم البدائل المتاحة لتأهيل الترع ومدى ملائمة إستخدام تقنيات أكثر إستدامة في أعمال التأهيل بمصر

- التنسيق المشترك لإعداد دراسات فنية عن تقييم إستخدام نظم الرى الحديث في مصر من كافة النواحى المعنية بالمياه والأبعاد البيئية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها

- إستعراض الترتيبات الجارية لتنظيم فعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ القادم ، ومشاركة وفد ألماني رفيع المستوى في المؤتمر إدراكاً لأهمية هذا المؤتمر

- متابعة الموقف التنفيذي لمشروع "البرنامج القومى الثالث للصرف " الجارى تنفيذه بتمويل ألماني

إلتقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بالسيد/ ماريو ساندر رئيس قسم الشرق الأوسط بالوزارة الإتحادية الألمانية للتعاون الإقتصادى والتنمية والوفد المرافق لسيادته ، وذلك بحضور عدد من السادة قيادات الوزارة ، حيث تم خلال اللقاء مناقشة عدد من مجالات التعاون المشترك بين مصر وألمانيا في مجال الموارد المائية.

ورحب الدكتور سويلم بالسيد ساندر والوفد الموافق لسيادته ، مشيداً بالتعاون البناء بين مصر وألمانيا خلال السنوات الماضية والذي تم خلاله تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الموارد المائية والرى ، مؤكداً على رغبته في إستمرار هذا التعاون المتميز ، وحرصه على تعزيز هذا التعاون خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه عبر السيد ساندر عن شكره للدكتور سويلم على حسن الإستقبال وحرص بلاده على تحقيق التعاون مع مصر في كافة المجالات لاسيما في مجال الموارد المائية.

وتم التباحث خلال الاجتماع حول الموقف التنفيذي لمشروع "البرنامج القومى الثالث للصرف في إطار النهج القطاعى المتكامل" والجارى تنفيذه بتمويل من بنك التعمير الألماني والإتحاد الأوروبى.

وأوضح الدكتور سويلم أنه سبق تنفيذ عدد (١١) مشروع في مجال الموارد المائية في إطار التعاون بين مصر وألمانيا ، من أبرزها "مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية" ، "مشروع قناطر نجع حمادى الجديدة ومحطتها الكهرومائية" ، "مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية في مساحة ٥٥٠ ألف فدان بترعتى المحمودية وميت يزيد" ، "مشروع تطوير الرى بمحافظتى البحيرة وكفر الشيخ" ، "إحلال وتجديد محطات الرى والصرف" ، "البرنامج القومى للصرف" بتمويل من بنك التعمير الألماني.

وتم خلال الاجتماع الإتفاق على التنسيق المشترك بين الجانبين المصرى والألماني لإعداد دراسات فنية عن تقييم البدائل المتاحة لتأهيل الترع ومدى ملائمة إستخدام تقنيات أكثر إستدامة في أعمال التأهيل بمصر ، وذلك في إطار التقييم المرحلى لمشروع تأهيل الترع ، والعمل على وضع معايير واضحة للمرحلة القادمة.

كما تم الاتفاق أيضاً على التنسيق المشترك بين الجانبين المصرى والألماني لإعداد دراسات فنية عن إستخدام نظم الرى الحديث في مصر بديلاً عن الرى بالغمر ، وتقييم هذا التحول من كافة النواحى المعنية بالمياه والأبعاد البيئية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها.

وإستعرض الدكتور سويلم خلال اللقاء الترتيبات الجارية لتنظيم فعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ القادم حيث سيتم تنظيم يوم خاص بالمياه ضمن وجناح للمياه ، بالإضافة لمبادرة دولية للتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه والتي سيتم إطلاقها خلال فعاليات المؤتمر.

وأفاد السيد ساندر أن وفد ألماني رفيع المستوى سيشارك في مؤتمر المناخ القادم ، في ظل إدراك الجانب الألماني لأهمية هذا المؤتمر.