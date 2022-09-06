” القوى العاملة”:اعتماد خطة التدريب للعام الجديد..وفيديو عن دور ”الوحدات المتنقلة” فى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 10:28 صباحاً - إعتمد وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، خطة التدريب المهنى للعام المالى 2022-2023، والتي سيتم تنفيذها في عدد 75 مركز تدريب مهنى على مستوى الجمهورية منها 38 مركز ثابت ، و 10 وحدات تدريبية ثابتة ، و عدد 27 وحدة تدريب متنقلة ، بإجمالى 479 دورة تدريبية على عدد 49 مهنة ،تستهدف تدريب 9448 شاب و فتاة ، وتتراوح مدة التدريب من 60 الى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة .

وأكد الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء انه يمكن للشباب الالتحاق بالدورات التدريبية بالتوجه لمقر مديريات القوى العاملة و مقرات مراكز التدريب المهنى ( الموضحة بموقع الوزارة )، للتسجيل بالدورات التدريبية ،وانه سوف يتم التواصل مع المسجلين قبل بدء الدورات..

واشترطت وزارة القوى العاملة فى الخطة ، للحصول على دورات التدريب التحويلى ان يكون السن من 18 الى 45 سنة مع اجادة القراءة والكتابة كحد ادنى ، مع اجراء اختبار توجيه مهنى لتحديد المهنة المناسبة للقدرات الجسمانية و العقلية، ويحصل المتدربين خلال فترة التدريب على تأمين ضد الإصابات ، و يتسلم المتدرب الأدوات الكتابية و الملابس و أدوات الوقاية والتعقيم ، و يحصل المتدرب بعد اجتياز الاختبارات العملية و النظرية في نهاية الدورة التدريبية على شهادة إتمام الدورة معتمدة من مديرية القوى العاملة.

يذكر ان الوزارة قامت خلال العام المالى المنقضى 2021 – 2022 بالانتهاء من تنفيذ 186 دورة تدريبية و تخريج عدد 2790 متدرب بمراكز التدريب الثابتة ، بالإضافة الى 4989 متدرج ، كما قامت بتشغيل 26 وحدة تدريب متنقلة في القرى الأكثر احتياجاً ضمن مبادرة حياة كريمة، وتدريب 1430 متدرب ، فضلاً عن إعداد فيديو توضيحى عن نشاط التدريب المهنى بالوحدات المتنقلة نشرته الوزارة على قناتها على اليوتيوب أمس الاثنين ، يوضح ما قامت به من مجهودات،ورصد أراء المتدربين في العملية التدريبية.. ويمكن مشاهدته من خلال اللينك التالى :