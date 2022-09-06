رئيس الوزراء يبدأ زيارة لمحافظة الفيوم لمتابعة سير العمل بالمشروعات التنموية والخدمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 10:28 صباحاً - مدبولي يستهل زيارته بتفقد أعمال توسعة وتطوير المُدخل الرئيسي لمدينة الفيوم

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، زيارة إلى محافظة الفيوم؛ لمتابعة سير العمل في عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، ورافقه كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الزيارة بتفقد أعمال توسعة وتطوير المدخل الرئيسي لمدينة الفيوم، بطول 1 كم، ضمن خطة المحافظة لتطوير مداخل المدينة الرئيسية والفرعية، ورفع كفاءتها بما يتواءم مع البعدين البيئي والحضاري للمحافظة.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة حرص كل محافظة على تطوير المدخل الرئيسي لها على هذا النحو، باعتباره بوابة تعكس هوية المحافظة والنسق الحضاري والتاريخي لها، ولذا فلابد من تطويرها وجعلها على النحو اللائق، بما يمثل رسالة مهمة لزوار المحافظة وقاصديها.

وفي هذا الإطار، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الذي أوضح أن تلك الأعمال نفذتها وزارة الإنتاج الحربي، بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري، وشملت إنشاء بوابة رئيسية تُعبر عن البُعدين الحضاري والبيئي لمدينة الفيوم، وكذلك توسعة ورصف طريق (القاهرة / الفيوم) بطول 1 كم، بداية من قرية الإعلام حتى ميدان عبد المنعم رياض بالطريق الدائري حول مدينة الفيوم، وكذا تجميل الجزيرة الوسطى للطريق، من غرس النخيل والشجيرات إلى جانب رفع كفاءة أعمال الإنارة، وإضافة أعمال البلدورات والأرصفة على جانبي الطريق.