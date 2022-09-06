وزيرا الطيران المدنى والهجرة يبحثان تقديم تيسيرات للمصريين بالخارج

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 10:28 صباحاً - استقبل الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى بمقر الوزارة السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج حيث عقدا اجتماعاً بحضور عدد من مسئولي الوزارتين وذلك لبحث آليات التعاون بين " الطيران" و "الهجرة" لتقديم حزمة من المحفزات للمصريين فى الخارج لتيسير زياراتهم للوطن .

وفى بداية اللقاء رحب الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى بوزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج والوفد المرافق لها معرباً عن تقديره للدور المهم والجهد الكبير الذى تقوم به وزارة الهجرة فى التواصل مع المصريين بالخارج والذين يمثلون قوة مصر الناعمة فى مختلف المجالات ويعملون بشكل دائم لخدمة وطنهم مؤكداً على أهمية الاستفادة من خبراتهم وعلمهم فى تحقيق انطلاقة ونهضة شاملة فى كل التخصصات وجذب المزيد من الإستثمارات مشيراً إلى توجيهات القيادة السياسية بضرورة تقديم كل الدعم والتسهيلات لأبناء مصر بالخارج بما يعزز مشاركتهم فى بناء مصر الحديثة .

وأكد الفريق محمد عباس أن وزارة الطيران المدنى وجميع شركاتها التابعة حريصة على تقديم كافة التيسيرات والدعم الكامل وتذليل كافة العقبات وتقديم مزايا لأبناء مصر بالخارج وذلك بالتعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الهجرة ومختلف وزارات ومؤسسات الدولة من أجل خدمة الجاليات المصرية فى كل دول العالم.

ومن جانبها عبرت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، عن سعادتها بالتعاون مع وزارة الطيران المدني موجهة الشكر والتقدير للفريق محمد عباس لسرعة الاستجابة لعقد اجتماع من أجل توفير مزايا تحفيزية لأبناء الوطن بالخارج وعائلاتهم خلال زياراتهم وذلك في إطار حزمة متكاملة مقترحة من وزارة الهجرة علي الوزارات والجهات المعنية للاتفاق علي محاورها وعرضها علي مجلس الوزراء .

وأشارت وزيرة الهجرة الي أن الأزمة العالمية أثرت علي حركة انتقال المواطنين بين دول الإقامة ودولهم الأصلية مما دعي الوزارة لاقتراح عدد من التيسيرات للأسر المقيمة بالخارج لزيادة ارتباطهم بالوطن .

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات التى تهم المصريين بالخارج وفى مقدمتها دراسة تقديم حوافز وأسعار تشجيعية للمصريين فى الخارج للسفر على الشركة الوطنية مصر للطيران ومن بينهم الطلبة المصريين الذين يدرسون فى الخارج والتنسيق مع وزارة الهجرة بشأن التواجد الكبير للجاليات المصرية فى بعض الدول وإمكانية تكثيف رحلات الشركة الوطنية إلى هذه الدول أو تشغيل رحلات جديدة إلى النقاط التى تتواجد بها الجاليات المصرية بكثافة .. وكذلك عرض فيديو مصور عن المبادرات التي تهم المصريين بالخارج وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية " اتكلم عربي" بالمطارات المصرية وعلى متن الطائرات بالتنسيق بين الطيران والهجرة لربط الأجيال الجديدة من أبناء المصريين فى الخارج بالوطن الأم.