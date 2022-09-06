الكلية العسكرية التكنولوجية تحصل على شهادة الإعتماد المؤسسى من الهيئة القومية لضمان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 10:28 صباحاً - فى إطار حرص القوات المسلحة على الإرتقاء بالمنظومة التعليمية ، حصلت الكلية العسكرية التكنولوجية على شهادة الإعتماد المؤسسى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد .

بدأت الفاعليات بجولة تفقدية داخل مجموعة من أحدث المعامل الهندسية المتطورة أعقبه إستعراض مشاريع التخرج لطلبة الكلية التى أظهرت مدى كفاءتهم فى تنفيذ تلك المشاريع ، تلى ذلك عرض فيلم تسجيلى من إعداد إدارة الشئون المعنوية تناول نشأة الكلية وتطورها وما تشهده من تطور تكنولوجى .

وألقى اللواء أح / حسام الدين مصطفى مدير الكلية العسكرية التكنولوجية كلمة رحب خلالها بالحضور ، مؤكداً على دعم القوات المسلحة للمنظومة التعليمية والبحثية وإتباع أفضل الطرق لضمان جودة التعليم وتخريج أجيال قادرة على التسلح بالعلم والمعرفة لخدمة الوطن .

من جانبها أكدت الأستاذة الدكتورة / يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد على إستمرار التعاون المثمر والبناء مع المنشآت التعليمية داخل القوات المسلحة وفقاً لأحدث النظم العلمية والتكنولوجية للوصول إلى المستوى الذى يليق بها وبتجربتها الرائدة .

وفى نهاية الفاعليات تم منح شهادة الإعتماد المؤسسى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد للكلية العسكرية التكنولوجية .

حضر الفاعليات مساعد وزير الدفاع للتسليح ، وعدد من قادة القوات المسلحة وممثلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد ورئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية .