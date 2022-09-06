الكلية العسكرية التكنولوجية تحصل على الاعتماد المؤسسى من «جودة التعليم»

بدأت الفعاليات بجولة تفقدية داخل مجموعة من أحدث المعامل الهندسية المتطورة أعقبها استعراض مشاريع التخرج لطلبة الكلية الذين أظهروا مدى كفاءتهم فى تنفيذ تلك المشاريع، تلا ذلك عرض فيلم تسجيلى من إعداد إدارة الشئون المعنوية تناول نشأة الكلية وتطورها وما تشهده من تطور تكنولوجى.
وألقى اللواء أركان حرب حسام الدين مصطفى مدير الكلية العسكرية التكنولوجية كلمة رحب خلالها بالحضور، مؤكدا على دعم القوات المسلحة للمنظومة التعليمية والبحثية واتباع أفضل الطرق لضمان جودة التعليم وتخريج أجيال قادرة على التسلح بالعلم والمعرفة لخدمة الوطن.
من جانبها، أكدت الأستاذة الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد على استمرار التعاون المثمر والبناء مع المنشآت التعليمية داخل القوات المسلحة وفقا لأحدث النظم العلمية والتكنولوجية للوصول إلى المستوى الذى يليق بها وبتجربتها الرائدة.
وفى نهاية الفعاليات تم منح شهادة الاعتماد المؤسسى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للكلية العسكرية التكنولوجية.
حضر الفعاليات مساعد وزير الدفاع للتسليح، وعدد من قادة القوات المسلحة بالإضافة إلى ممثلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ورئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.
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