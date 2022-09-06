البابا تواضروس ينعى الأنبا إيساك

وجاء نص النعى: "البابا تواضروس والمجمع المقدس يودعون على رجاء القيامة مثلث الرحمات الشيخ الوقور والحبر الجليل نيافة الأنبا إيساك الأسقف العام والأب الروحى لدير القديس مكاريوس السكندرى بجبل القلالى، الذى رقد فى الرب اليوم عن عمر بلغ 85 سنة، بعد حياة رهبانية استمرت لما يقرب من 59 خمسين عامًا عاش خلالها محافظًا على التقاليد الرهبانية مجاهدًا صامتًا فى خضوع وطاعة، مقدمًا نموذجًا للرهبنة كما ينبغى أن تكون".
وتابع: "اليوم إذ نودعه إلى السماء بعد أن أكمل سعيه الصالح بسلام نثق أنه سينال نصيبه مع الأمناء الأتقياء فى الملكوت الأبدى".
واختتم بيان النعى: "خالص التعزية لنيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة وتوابعها ورئيس دير القديس مكاريوس السكندرى بجبل القلالى ومجمع رهبان الدير".
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