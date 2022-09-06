وزيرة البيئة تبحث التحضير لمؤتمر المناخ مع المدير الإقليمى لـ undp

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، إن نجاح المؤتمر يعتمد على مدى قدرة النظام البيئى متعدد الأطراف من تنفيذ التزامات الاتفاقيات البيئية وخاصة اتفاق المناخ، وكذلك التوافق بين كل دول الأطراف للاتفاقية وتنفيذ الالتزامات المتفق عليها.
وأوضحت وزيرة البيئة ضرورة العمل على إظهار الحلول لمشكلات تغير المناخ والتى تفى بغرض تلبية الاحتياجات الأساسية، مشيرة إلى برنامج " نوفى" الذى سيتم مناقشته فى جلسة الأربعاء المقبل فى المؤتمر الإنمائى الدولى، نموذج لتلبية الاحتياجات الرئاسية للمجتمعات وهى الطاقة والغذاء والماء فى عام حيوى، يواجه تحديات فى الطاقة والغذاء والمياه وسلاسل الإمداد، وقد تم إعداد هذا البرنامج من خلال وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات المعنية وهى الكهرباء والزراعة والرى.
عبرت الوزيرة عن شكرها وامتنانها لفريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لدعمه الدائم لمصر فى كثير من المجالات وفى استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ والذى ينعقد فى وقت هام وحيوى.
من جانبها، هنأت الدكتورة خالدة بوزار، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة على إطلاق الحوار الوطنى المصرى للمناخ، وعلى كل الأعمال التى تم إنجازها خلال الفترة الماضية لجعل انبعاثات مدينة شرم الشيخ 0٪، قبل مؤتمر المناخ COP27 .
وشددت على أن الحرب الأوكرانية كان لها آثارا سلبية على العالم بأسره ولكن بشكل خاص على إفريقيا والدول العربية، لافتة إلى أن التجربة المصرية فى التحول الأخضر كانت مهمة لنقل تلك التجربة إلى دول أخرى فى المنطقة.
أشادت الدكتورة ببرنامج (NWFE) الذى ربط بين الطاقة والغذاء والماء، موضحة أن هذه الخبرة ينبغى أن تعطى لبلدان أخرى.
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