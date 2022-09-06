جدة - نرمين السيد - توفىَّ نيافة الأنبا إيساك، الأسقف العام والأب الروحى لدير القديس مكاريوس السكندرى بجبل القلالى، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 85 عاما، بعد أن قضى فى حياة الرهبنة ما يقرب من 59 عامًا.





وأعلن القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمى للكنيسة، أن صلوات تجنيزه ستقام فى الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، غدًا الأربعاء، الساعة الثانية عشرة ظهرًا. ولد الأب الأسقف 21 أكتوبر 1937 وترهب فى دير السريان يوم 4 يناير 1964 ورسم فى رتبة خورى إبيسكوبوس (مساعد أسقف) فى 18 يونيو 1978 ثم نال درجة الأسقفية يوم 1 يونيو 2014.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. وفاة الأنبا إيساك الأسقف العام بالكنيسة القبطية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.