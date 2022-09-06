جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة، مع إيمى بوب نائب المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة بجنيف، والوفد المرافق لها، بمكتبه بديوان عام الوزارة؛ لبحث تعزيز وتطوير آليات التعاون المشترك بين المنظمة والوزارة فيما يخص التدريب المهنى، والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وإرشاد وتوعية العمالة المصرية الراغبة فى السفر للخارج.
وجاء فى بيان صحفى عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، أن نائب أمين عام المنظمة قدمت الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على جهود الوزارة التى تعاونت فيها مع المنظمة كشريك استراتيجى فى إدارة هجرة اليد العاملة، لا سيما مع شراكات تنقل المهارات SMPs، وأشكال أخرى من مساعى تنمية المهارات بعد تجربة مخطط التنقل شباب من أجل المتوسط Y-med لتدريب الشباب المصرى فى إيطاليا.
وأكدت "بوب" على تقديم الدعم فى مجالات التعليم الفنى، والتدريب وثقافة التوظيف من خلال تحديث المناهج وتدريب الشباب والمدربين، خاصة فى مجالات التحول للأخضر، والزراعة، والسياحة المستدامة ذات الاهتمام فى الدول الجاذبة للعمالة المصرية.
كان وزير القوى العاملة قد التقى منذ أيام قليلة بمكتبه بالوزارة، لوران دى بوك، رئيس البعثة للمنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون المشترك، خاصة فى إطار مشروع "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمالة فى شمال إفريقيا"، THAMM، والممول من الاتحاد الأوروبى، لوضع دليل إقليمى لتدريب وتوجيه العمالة المهاجرة قبل السفر، وتنفيذ خطة عمل مشتركة للتوعية بمبادئ التوظيف الأخلاقى لأصحاب العمل والعمالة، والتعاون مع القطاع الخاص والشركاء الاجتماعيين بإعداد نموذج ما قبل التوظيف لعمال البناء المغادرين إلى ليبيا كنموذج تجريبى.
وأكدت "المنظمة" دعم الوزار فى استئناف والاستمرار فى تنفيذ الأنشطة بمركز التدريب المهنى بحوش عيسى بالبحيرة، لتوسيع قاعدة العمالة المدربة والماهرة التى يحتاجها سوق العمل الداخلى والخارجى.
واقترحت الوزارة المشاركة أيضا فى تجهيز وحدة تدريب مهنى ثابتة فى الفيوم للتدريب على مهنتى التفصيل والحياكة، والتبريد والتكييف، وتجهيز ورشة للتدريب على مهن السياحة والفندقة فى قنا، وتطوير وتجهيز 25 ورشة تبريد وتكييف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة: حريصون على التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.