القوى العاملة: حريصون على التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

جدة - نرمين السيد - أكد حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، حرص الوزارة على الاستمرار فى التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، وتفعيل التعاون المشترك والأنشطة والبرامج التى تم إعدادها، والبدء فى تنفيذها، مع التشديد على أهمية تجهيز حملة إعلامية "مسموعة ومقروءة ومكتوبة"، وعن طريق مواقع التواصل الاجتماعى؛ للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوفير الفرص البديلة، وأهمية دعم كافة برامج التدريب المهنى بالوزارة، والتى تتماشى مع المعايير الدولية، وإنشاء وحدات توجيه ما قبل المغادرة للشباب الراغب فى العمل بالخارج، وتفعيل النشاط وخطة العمل المشتركة خاصة داخل المحافظات التى جرى الاتفاق على تنظيم أنشطة مشتركة بها.





جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة، مع إيمى بوب نائب المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة بجنيف، والوفد المرافق لها، بمكتبه بديوان عام الوزارة؛ لبحث تعزيز وتطوير آليات التعاون المشترك بين المنظمة والوزارة فيما يخص التدريب المهنى، والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وإرشاد وتوعية العمالة المصرية الراغبة فى السفر للخارج.

وجاء فى بيان صحفى عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، أن نائب أمين عام المنظمة قدمت الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على جهود الوزارة التى تعاونت فيها مع المنظمة كشريك استراتيجى فى إدارة هجرة اليد العاملة، لا سيما مع شراكات تنقل المهارات SMPs، وأشكال أخرى من مساعى تنمية المهارات بعد تجربة مخطط التنقل شباب من أجل المتوسط Y-med لتدريب الشباب المصرى فى إيطاليا.

وأكدت "بوب" على تقديم الدعم فى مجالات التعليم الفنى، والتدريب وثقافة التوظيف من خلال تحديث المناهج وتدريب الشباب والمدربين، خاصة فى مجالات التحول للأخضر، والزراعة، والسياحة المستدامة ذات الاهتمام فى الدول الجاذبة للعمالة المصرية.

كان وزير القوى العاملة قد التقى منذ أيام قليلة بمكتبه بالوزارة، لوران دى بوك، رئيس البعثة للمنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون المشترك، خاصة فى إطار مشروع "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمالة فى شمال إفريقيا"، THAMM، والممول من الاتحاد الأوروبى، لوضع دليل إقليمى لتدريب وتوجيه العمالة المهاجرة قبل السفر، وتنفيذ خطة عمل مشتركة للتوعية بمبادئ التوظيف الأخلاقى لأصحاب العمل والعمالة، والتعاون مع القطاع الخاص والشركاء الاجتماعيين بإعداد نموذج ما قبل التوظيف لعمال البناء المغادرين إلى ليبيا كنموذج تجريبى.

وأكدت "المنظمة" دعم الوزار فى استئناف والاستمرار فى تنفيذ الأنشطة بمركز التدريب المهنى بحوش عيسى بالبحيرة، لتوسيع قاعدة العمالة المدربة والماهرة التى يحتاجها سوق العمل الداخلى والخارجى.

واقترحت الوزارة المشاركة أيضا فى تجهيز وحدة تدريب مهنى ثابتة فى الفيوم للتدريب على مهنتى التفصيل والحياكة، والتبريد والتكييف، وتجهيز ورشة للتدريب على مهن السياحة والفندقة فى قنا، وتطوير وتجهيز 25 ورشة تبريد وتكييف.