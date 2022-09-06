رئيس الوزراء يتفقد مشروعات تنموية بالفيوم ضمن «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - بدأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، صباح اليوم الثلاثاء، زيارة لمحافظة الفيوم يتفقد خلالها عددا من المشروعات التنموية والصناعية والسكنية والخدمية فى نطاق المحافظة، يرافقه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار ووزير التنمية المحلية هشام آمنة، ومحافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى.





واستهل رئيس الوزراء الزيارة بتفقد تطوير وتوسعة ميدان عبد المنعم رياض أحد المداخل الرئيسية للمحافظة والذى بلغ تكلفة تطويره 10 ملايين جنيه. ومن المقرر أن يتفقد مدبولى، المشروعات الخاصة بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" بالمحافظة وعددا من المشروعات التنموية والصناعية والسكنية، وهو ما يأتى فى إطار الزيارات الميدانية التى يقوم بها رئيس الوزراء والذى أكد حرصه على القيام بها فى مختلف محافظات مصر لمتابعة تطورات العمل فى كافة المشروعات القومية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن.

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