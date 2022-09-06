توجيه الرئيس بتعزيز جهود صندوق مصر السيادى لجذب الاستثمارات يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحيفة "الأهرام" توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاستمرار فى دراسة تداعيات مختلف الأزمات الدولية على الأداء الاقتصادى محليا، لبلورة السيناريوهات المتوقعة لضمان الحفاظ على المسار الإيجابى والمؤشرات الاقتصادية والمالية على المستوى الوطنى، وللتغلب على أى تحديات من أجل استدامة النتائج الإيجابية التى تحققت من الإصلاح الاقتصادى.

جاءت توجيهات الرئيس، خلال اجتماعه أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع تناول "متابعة تطور المؤشرات الاقتصادية".

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، تطور المؤشرات الاقتصادية على مستوى العالم، فى ظل تأثرها بالعديد من المتغيرات الحالية، وعلى رأسها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، ومن قبلها جائحة كورونا، موضحة أن مصر نجحت فى تحقيق معدل نمو إيجابى مرتفع خلال العام المالى السابق 2021/ 2022، بالنظر إلى المسار الآمن والمتوازن للاقتصاد المصرى الذى اتبعته الدولة خلال الفترة الماضية، والتماسك والصمود الذى أظهره فى التعامل مع تلك التحديات التى ألقت بظلال سلبية على النمو الاقتصادى العالمى، مما أدى إلى تباطؤ النشاط الاقتصادى وزيادة معدلات التضخم على مستوى العالم، وكذا الارتفاع القياسى فى أسعار الغذاء والطاقة.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن وزيرة التخطيط عرضت تطور نشاط الصندوق السيادى للاستثمار والتنمية منذ تأسيسه وحتى الآن، وذلك كونه من الأذرع الاستثمارية الرئيسية للدولة، وشريكا للقطاع الخاص فى مختلف المجالات الاستثمارية التى تشمل المرافق والبنية الأساسية والسياحة والاستثمار العقارى والخدمات المالية والتحول الرقمى والتعليم والصناعة، مشيرة إلى أن كل مليار جنيه يستثمره الصندوق يسهم فى جذب استثمارات للاقتصاد المصرى بقيمة حوالى 5.4 مليار جنيه.

فى هذا السياق، اطلع الرئيس على الخطة المستقبلية للصندوق السيادى خلال عام 2023 لاستقطاب المزيد من الاستثمارات من الصناديق السيادية الأخرى والمستثمرين الإقليميين والدوليين، باعتبار أن ذلك يمثل أحد أهم الأهداف التى أنشيء الصندوق من أجلها، خاصة فى قطاعات المرافق والبنية الأساسية ومحطات تحلية مياه البحر ومشروعات الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى قيام الصندوق بتأسيس صندوق فرعى للطروحات لإدارة وإعادة هيكلة الأصول ذات الإصدارات المتعددة.

ووجه الرئيس بتعزيز جهود ودور صندوق مصر السيادى لجذب الاستثمارات لمصلحة الاقتصاد الوطنى، تحقيقا لأهداف إستراتيجية الدولة التنموية التى تعتبر القطاع الخاص شريكا أساسيا فى مسيرة التنمية، بما يتوافق مع خطة الإصلاح الاقتصادى والقطاعات ذات الأولوية.

وسلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ما تحظى به المشروعات التى يتم تنفيذها من جانب صندوق التنمية الحضرية، من اهتمام من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، كونها تسهم فى تطوير وتحسين مستوى جودة حياة المواطنين، هذا إلى جانب ما يتم تنفيذه لإعادة إحياء العديد من المناطق التاريخية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى تم عقده، لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات من قبل صندوق التنمية الحضرية، وذلك بحضور المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة الصندوق.

وتناول المهندس خالد صديق، الموقف التنفيذى للمشروعات الجارية بالمناطق غير الآمنة، ومنها مشروع "أرض الخيالة"، حيث أشار إلى أنه يتم تنفيذ المشروع على مساحة 40 فدانا، ويتكون من 2268 وحدة سكنية، و194 محلا تجاريا.

كما استعرض الموقف التنفيذى لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، موضحا أن المرحلة العاجلة تتضمن العمل ب 36 موقعا ب 13 محافظة، وذلك لإقامة نحو 114 ألف وحدة سكنية.

وتطرق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية إلى الموقف الخاص بمشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، مشيرا إلى موقف تسليم الأراضى الفضاء لتنفيذ المشروع.

وتناول مشروع تطوير منطقة الفسطاط التاريخية "حدائق الفسطاط"، والموقف التنفيذى لمشروع "جوهرة الفسطاط".

وأكد مدبولى ضرورة الاستمرار فى نهج الانضباط المالى، والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا الشأن، مع استكمال مختلف جوانب المنظومة الجمركية الجديدة بجميع الموانيء والمنافذ الجمركية، بما يعزز حوكمة الإجراءات بها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى تم عقده مع الدكتور محمد معيط وزير المالية لاستعراض عدد من الملفات الخاصة بمراجعة مستهدفات الموازنة العامة للدولة، وتوفير التمويل اللازم للسلع الإستراتيجية والاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، وغيرها.

وأكد وزير المالية، أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يعد أولوية قصوى، رغم التحديات العالمية التى انعكست آثارها السلبية على الاقتصاد المصرى، مثل كل الاقتصادات العالمية، مضيفا أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتدبير التمويل اللازم لحزم الحماية الاجتماعية الجديدة للفئات الأكثر احتياجا.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تستهدف وضع آليات لتحفيز المشروعات الصناعية فى أنشطة محددة؛ لتشجيع المستثمرين من القطاع الخاص على المشاركة فيها.

وأشار مدبولى، خلال الاجتماع الذى تم عقده بحضور وزيرى المالية، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى أنه فى ظل أزمة الطاقة العالمية حاليا، يجب أن تتعاون وزارة التجارة والصناعة مع هيئة الاستثمار لجذب الصناعات المستهدفة لتوطينها فى مصر، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، مشددا على ضرورة التركيز على الصناعات المطلوبة لدينا والتى ليس لها مصانع هنا، ونضطر لاستيرادها.

وألقت صحيفة "الجمهورية" الضوء على إعلان وزير الصحة والسكان أن الدولة المصرية تهدف إلى أن يتمتع جميع المواطنين - بحلول عام 2030 - بإمكانية الوصول إلى أنظمة غذائية صحية، وبأسعار معقولة.. موضحا أن التقديرات المتوقعة للآثار المحتملة للجائحة عالميا، تشير إلى زيادة أعداد الأطفال الذين قد يعانون التقزم بمعدل يتراوح ما بين 5 و7 ملايين طفل، إلى جانب احتمالية تعرض ما بين 570 ألفا إلى 2.8 مليون طفل للهزال فى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وأكد وزير الصحة والسكان، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بملف التغذية الصحية، والذى ظهر فى كلمة الرئيس خلال قمة نظم الغذاء لعام 2021، حيث أشار إلى أن تأسيس نظم غذائية مستدامة تحقق الأمن الغذائى للمجتمع، على رأس أولويات الدولة المصرية. جاء ذلك خلال إطلاق ورشة عمل وضع الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2022 – 2030.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 340 ألفا و333 قرار علاج على نفقة الدولة، بجميع محافظات الجمهورية، وذلك خلال شهر أغسطس الماضى، بتكلفة إجمالية بلغت مليارا و415 مليون جنيه.

وأشارت إلى توقيع الكشف الطبى على 27 ألفا و22 مواطنا من طالبى "كارت الخدمات المتكاملة"، وذلك من خلال 429 لجنة للكشف الطبى على مستوى الجمهورية، وتم فتح باب التسجيل على الموقع الإلكترونى لتلقى الخدمة:‫‬http://pod.mohp.gov.eg/Register.aspx