سوهاج.. فحص أكثر من 84 ألفا و700 مواطن ضمن 5 مبادرات صحية

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، فحص أكثر من 84 ألفا و700 مواطن، ضمن 5 مبادرات من مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة"، والتى تساهم فى الارتقاء بحياة المواطنين.





وقال النجار، إن محافظة سوهاج تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية للدولة، لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية بها للاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، مؤكدا أن مديرية الصحة بالمحافظة مسخرة لوصول جميع المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة.

كما أشار إلى أن المبادرات الرئاسية شكلت نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع فى ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغيرات نوعية، وبناء الإنسان المصرى صحيا واجتماعيا وتعليميا، بجانب توطين مفهوم العدالة الاجتماعية.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة كريمة حامد وكيل مديرية الصحة بسوهاج أن المبادرات شملت، أولا مبادرة "صحة المرأة"، والتى تأتى لدعم صحة المرأة المصرية وتم من خلالها فحص أكثر من 48 ألفا و300 سيدة خلال شهر أغسطس لعام 2022، وتستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدى والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات بالفحص والكشف الإكلينيكى عن المرض وتقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج بالمجان.

ثانيا.. مبادرة "السمعيات"، والتى تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية، وحرصا على صحة الطفل المصرى والتى تم بها فحص ما يقرب من 12 ألف طفل، وذلك خلال شهر أغسطس لعام 2022، وتهدف المبادرة لتوقيع الكشف المبكر على الأطفال حديثى الولادة وعلاج ضعف وفقدان السمع وتقديم خدمات العلاج المناسبة.

ثالثا.. مبادرة "صحة الأم والجنين"، والتى تقدم الرعاية الصحية الأولية والكشف والتحاليل للأم والجنين، تم فحص أكثر من 6 آلاف و400 سيدة، فى أغسطس 2022 وتهتم المبادرة بتقديم الرعاية المتكاملة طوال فترة الحمل وبعد الولادة لمدة شهر ونصف.

رابعا.. مبادرة "الاعتلال الكلوى"، والتى تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية وتم فحص أكثر من 17 ألفا و600 مواطن خلال شهر أغسطس 2022، وتقوم المبادرة بالكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى المزمن وتقديم أحدث بروتوكولات العلاج التى تعمل على إيقاف تطور المرض واستعادة وظائف الكلى.

خامسا.. مبادرة "كبار السن، 65 سنة وما فوق"، والتى تم فحص ما يقرب من 500 مواطن من خلالها وذلك بأربع مراكز كمرحلة أولى وهى "سوهاج، أخميم، جهينة، طهطا"، والتى تستهدف الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعا فى هذه المرحلة العمرية، وتشمل حزمة الخدمات الطبية المقدمة الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم، والسكرى، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوى وأمراض الجهاز الهضمى، وسوء التغذية "الأنيميا، السمنة"، بالإضافة إلى التقييم النفسى والتغذوى، وتقدم أيضا خدمات الفحص الإكلينيكى العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر، والفم والأسنان بالإضافة إلى فحوصات "قياس نسبة الهيموجلوبين ونسبة الدهون والكولسترول، ووظائف الكلى، وتحليل سكر عشوائى بالدم"، وكذلك إجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن و الحوض.

كما أكد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن القيادة السياسية سعت إلى أن تبنى سياسة حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة والاستثمار فى رأس المال البشرى فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيمانا بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة بمختلف المحاور والاتجاهات.