طقس اليوم.. الأرصاد تكشف عن ظاهرة مؤثرة بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





حالة الطقس اليوم

ويكون الطقس معتدل الحرارة رطبا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وكشفت الأرصاد عن أنه بالنسبة لـ حالة الرياح، تشهد نشاطا على بعض المناطق على فترات متقطعة؛ مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وارتفاع الأمواج على سواحل البحر المتوسط بقيم تتراوح من مترين إلى 3 أمتار.

ويكون هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، فضلا عن وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، إضافة إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج من مترين إلى 3 أمتار.

وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 32 23

العاصمة الإدارية 33 22

6 أكتوبر 33 22

بنهـا 32 23

دمنهور 32 23

كفر الشيخ 32 23

المنصورة 32 23

دمياط 31 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 34 22

السويس 33 23

الزقازيق 33 24

شبين الكوم 33 24

طنطا 32 23

شلاتين 36 27

الإسكندرية 30 24

العلمين الجديدة 30 23

وادى النطرون 33 24

مطروح 30 23

السلوم 30 20

سيوة 34 21

العريش 30 23

رفح 31 23

الطور 34 27

كاترين 32 19

رأس سدر 35 24

نخل 34 20

طابا 34 26

نويبع 36 26

حلايب 34 26

شرم الشيخ 36 29

الغردقة 35 27

مرسى علم 36 27

الفيوم 35 23

بنى سويف 35 23

المنيا 35 23

أسيوط 35 23

سوهاج 37 24

قنا 37 26

الأقصر 38 27

أسوان 39 28

الوادى الجديد 38 25

أبو سمبل 39 26

أبو رماد 36 28

رأس حدربة 34 26