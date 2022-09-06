الطقس فى 6 أيام.. الأرصاد تكشف عن أماكن سقوط الأمطار وأهم الظواهر الجوية

جدة - نرمين السيد - حالة الطقس

وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنه من المتوقع أن تنشط الرياح على معظم الأنحاء؛ مما يقلل الأحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى؛ مما يعمل على تلطيف الأجواء.

ولفتت الأرصاد إلى أن الفرصة مهيأة اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء لـ سقوط أمطار خفيفة على السواحل الغربية وشمال الدلتا.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود خلال هذه الفترة طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون الطقس معتدل الحرارة رطبا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.