الأرصاد تزف بشرى عن طقس اليوم

جدة - نرمين السيد - حالة الطقس اليوم
وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط؛ مما يعمل على اضطراب فى حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج من 2 – 3 أمتار.
وأضافت: "تنشط الرياح على معظم الأنحاء؛ مما يقلل الأحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى؛ مما يعمل على تلطيف الأجواء".
ولفتت الأرصاد إلى أن الفرصة مهيأة لـ سقوط أمطار خفيفة على السواحل الغربية وشمال الدلتا، مشيرة إلى أنه بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم فـ القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 30 درجة، وشمال الصعيد 35 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 39 درجة مئوية.
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