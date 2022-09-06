كلنا إنسان.. 3 وزيرات فى المؤتمر الصحفى لـ إعلان تفاصيل ملتقى أولادنا

جدة - نرمين السيد - شهدت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، المؤتمر الصحفى لإعلان تفاصيل الدورة السادسة لملتقى أولادنا، الذى تنظمه مؤسسة "أولادنا" لفنون ذوى القدرات الخاصة، والذى تقام فعالياته تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، تحت شعار "كلنا إنسان".





ملتقى أولادنا

حضر المؤتمر، الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، السفيرة سها سمير ناشد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بمكتبة القاهرة الكبرى بـ الزمالك.

من المقرر أن يشارك فى الملتقى هذا العام، أطفال من 34 دولة حول العالم، ويكرم كل من الكاتب والصحفى الدكتور عمار بوقس من السعودية، والناشطة الدولية شيخة القاسمى من الإمارات العربية المتحدة، واسم الفنان سيد مكاوى من مصر، وتكريم خاص لاسم المنتج الراحل محسن علم الدين لدعمه الملتقى فى دوراته السابقة، إضافة إلى استعراض برنامج الجلسات النقاشية بالملتقى، ووجهت الشكر لكل الداعمين للمهرجان من الوزارات ومؤسسات المجتمع المدنى.

جدير بالذكر، أن النجم هانى رمزى، يقدم حفل افتتاح ملتقى أولادنا الدولى لفنون ذوى القدرات الخاصة فى دورته السادسة هذا العام، وتتكون أعضاء لجنة تحكيم السينما والمسرح والشعر من الفنانة سماح أنور، والفنانة حنان سليمان، والمخرجة لاما داوود، والمخرجة أريس سيابى، والمخرجة فيردوز بولبوليا، المخرج مهند دياب، وتتكون لجنة تحكيم الاستعراض والموسيقى والغناء من المنتج والسيناريست الدكتور مدحت العدل، والدكتور مراد جاتين مدير المركز الثقافى الروسى، ومعتز الجنيدى، ونازك الألفى، والمطربة هيتا ثاكار.