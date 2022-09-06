الأوقاف: فتح باب التقدم للراغبين فى استخراج تصريح خطابة لخريجى الأزهر 

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة أن التقديم متاح لخريجى الكليات الأزهرية التالية: "الدعوة، وأصول الدين، والشريعة، والدراسات الإسلامية، واللغة العربية، واللغات والترجمة، والتربية "لغة عربية - دراسات إسلامية"، والقرآن الكريم، والإعلام".

وأكدت أنه سيتم قبول المتقدمين وفقا للشروط التالية: أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير جيد على الأقل، أن يكون حافظا للقرآن الكريم، مجيدا لتلاوته، ملما بتفسيره وفهم مقاصده، أن يكون متقنا للغة العربية، أن يكون ملما بمفاهيم الثقافة الإسلامية مدركا لواقع العصر، وأن يجتاز الاختبارات المقررة تحريريا وشفويا فى هذا الشأن.

ولفتت إلى أنه يتعين على الراغبين فى التقدم ملء النموذج المرفق خلال أسبوعين من تاريخه على الرابط التالى: https://forms.gle/ATGcFXZJFd29VhZVA