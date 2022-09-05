ميدان رمسيس يتزين بـ كلنا واحد.. والمواطنون يتوافدون على التخفيضات (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ورصدت عدسة دوت الخليج توافد أعداد كبيرة من المواطنين على شوادر مبادرة كلنا واحد فى منطقة رمسيس بالقاهرة، للاستفادة من العروض المقدمة على كافة المستلزمات المدرسية، بعدما أطلقت الداخلية مبادرة لتوفير السلع بأسعار مخفضة تحت رعاية الرئيس السيسى.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية، عن إطلاق فعاليات المرحلة الـ23 من مبادرة (كلنا واحد)، بداية الشهر الجارى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة قرب بدء العام الدراسى الجديد.

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، واستمرارا لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى، من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى، لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.