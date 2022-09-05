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برنامج الغذاء العالمى: مصر تطلق مبادرات تهتم بالتغذية الصحية للأطفال

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 سبتمبر 2022 10:27 مساءً - قالت الدكتورة علياء حافظ مدير وحدة التغذية ببرنامج الغذاء العالمى، إن هناك اهتماما كبيرا من جانب مصر بالتغذية والغذاء وإطلاق مبادرات تهتم بالتغذية الصحية للأطفال وعلاج السمنة والتقزم لدى الأطفال، لافتة إلى أن معدل الرضاعة الطبيعية ما زالت في تراجع.

وأضاف مدير وحدة التغذية ببرنامج الغذاء العالمى، خلال برنامج مساء دى أم سى، المذاع على قناة دى أم سى، أنه تم البدء بورشة العمل التشاورية حول استراتيجية الوطنية المحدثة للغذاء والتغذية بمصر التي ستمدد من 2022 وحتى 2030.

وتابع مدير وحدة التغذية ببرنامج الغذاء العالمى، تم اليوم تدشين ورشة العمل الذى تستمر لمدة 3 أيام، وهو عمل مشترك، وخلال 3 أيام سيكون هناك جلسات تشاورية مع جميع القطاعات الحكومية وكل الشركاء المعنيين بالتغذية في مصر.

محمد يوسف

محمد يوسف

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