سفير مصر فى ليلونجوى يستقبل رئيس المحكمة العليا المالاوى

جدة - نرمين السيد - استقبل محمد الشريف، سفير مصر فى ليلونجوى، Rizine R. Mzikamanda SC رئيس المحكمة العليا المالاوى، والذى أكد حرصه على المشاركة فى اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية.





ويمثل هذا الاجتماع محفلا سنويا يضم جميع الشخصيات رفيعة المستوى فى المجال القضائى بالقارة الإفريقية، ويتيح الفرصة لتنسيق الجهود وتعزيز التعاون القارى فى هذا المجال بآلية انعقاد دورية.

ومن جانبه، أشار رئيس المحكمة المالاوى إلى أهمية الاجتماع وهو ما انعكس على كثافة التمثيل فيه، حرصًا من جميع الدول الإفريقية على تواصل الجهود لدعم التعاون الإفريقى فى المجال القضائى، ومنها مالاوى التى تواظب على حضور الاجتماع سنوياً منذ بدء انعقاده.

كما أعرب كذلك عن أمله فى تعزيز التعاون الثنائى فى المجال القضائى والدستورى والتعاون بين المحاكم فى البلدين، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات المصرية فى هذا المجال.

وأعرب رئيس المحكمة المالاوى عن شكره للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية على جهودها فى تقديم الدورات التدريبية للكوادر المالاوية العاملة فى الهيئات القضائية والدستورية لرفع كفاءتهم وقدرتهم على تطوير سبل التقاضى والإسراع فى الإجراءات القضائية.