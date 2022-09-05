مصر تعزى كندا فى ضحايا حادث الطعن بمقاطعة ساسكاتشوان

جدة - نرمين السيد - وقال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية- فى تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "تتقدم مصر بخالص العزاء لحكومة كندا الصديقة وأسر ضحايا حادث الطعن المأساوى فى مقاطعة ساسكاتشوان بكندا، وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل".

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