وزيرة الهجرة: جامعة الأزهر صرح تعليمى عالمى

جدة - نرمين السيد - أكدت سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن جامعة الأزهر صرح تعليمى عالمى وهى واحدة من أقدم الجامعات فى منطقتنا والعالم كله، مشيرة إلى أنه على مر العصور كان لجامعة الأزهر دور محورى فى إثراء الحياة الجامعية فى مصر والشرق الأوسط.





جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة الهجرة فى احتفالية تخريج دفعة اليوبيل الفضى الـ25 لخريجات كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، والذى يقام برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بحضور الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، وبحضور نواب رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد أبو زيد الأمير، والدكتور محمود صديق، والدكتور محمد فكرى خضر، والدكتورة أمانى الشريف عميدة كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأعربت وزيرة الهجرة، عن اعتزازها بتخريج جامعة الأزهر العديد من العلماء والخبراء المصريين بالخارج والمتواجدين فى دول عدة ولهم تأثير علمى واضح فى تلك المجتمعات، معربة أيضا عن سعادتها بتواجد عدد من بنات المصريين بالخارج بالدفعة 25، من المقيمين بالسعودية والكويت ومالى، والإمارات، وبولندا، واليابان وبلجيكا.

وهنأت سها جندى، عميدة كلية الصيدلة الدكتورة أمانى الشريف، لفوزها بلقب المرأة الأكثر إنجازا فى مجال التعليم بقارة إفريقيا لعام 2022، بعد أن اختارها مجلس اتحاد المرأة الإفريقية التابع للاتحاد الإفريقى، مؤكدة استحقاقها هذا التكريم عن جدارة، تكليلا لمشوارها العلمى البارز وجهودها المهمة تجاه الأشقاء فى القارة الإفريقية من خلال عملها مديرا إقليميا لاتحاد الجامعات الإفريقية لشمال إفريقيا، ونائبا لرئيس جامعة عموم إفريقيا، وكذلك تنسيق برنامج الدعم المصرى للتعليم الطبى بغرب إفريقيا.

كما هنأت الطالبات الخريجات بمناسبة حصولهن على درجة البكالوريوس فى الصيدلة، مشيرة إلى أنهن مصدر فخر واعتزاز شديد كقيادات عملية جديدة تبث فى شرايين الوطن، حاملين لواء العلم، فى تلك المرحلة الراهنة التى يحتاج فيها الوطن لكل أبنائه وبناته، وفى ظل جمهوريتنا الجديدة التى تتسع للجميع، ليتعظم دور المرأة فى المجالات العلمية المتخصصة التى تثبت المرأة المصرية بالداخل والخارج نجاحات متجددة.

من جانبه قال الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، إن تخريج الدفعة 25 بكلية الصيدلة بنات ستكون لبنة فى بناء الوطن وخدمته، مطالبا الخريجات بالإجادة فى صناعة الدواء وخدمة الوطن والمجتمع، لافتا إلى أن الصيدلة فى تراثنا لها تاريخ طويل جدا وحافل بالعلوم المتطورة والكتب التى تصف الكثير من الأدوية التى لها دور كبير فى الشفاء من الأمراض، فهذا علم كبير أسسه العرب فى تاريخهم المجيد.

فيما أعرب الدكتور محمد فكرى خضر نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، عن سعادته لتخريج الدفعة رقم 25 من كلية الصيدلة بنات، مقدما الشكر لأولياء الأمور الذين تحملوا الكثير من المجهود للوصول للحظة تخرج بناتهم، مشيرا إلى أن الكلية حريصة على مواكبة التطور السريع فى مجال التحول الرقمى والعمل على التطور فى المجالات العلمية.

وفى السياق ذاته، قالت عميدة كلية الصيدلة بنات بجامعة الازهر، إن الكلية اهتمت ببناء شخصية طالباتها ولنا العديد من الخريجات يعملون داخل مصر وخارجها وفى مراكز مرموقة، مشيرة إلى أنه على الطالبات أن يفخرن بتلقيهن التعليم بجامعة الأزهر وخدمة المجتمع ، مطالبة إياهن أن يتقن عملهن، فحياة المرضى أمانة ومسئولية كبيرة.

وفى نهاية الاحتفالية قام الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف بتكريم الوزيرة سها جندى بمنحها درع الجامعة؛ تقديرا لجهودها.

وعلى هامش الاحتفالية، تفقدت وزيرة الهجرة معرضا لشركات الأدوية وملتقى توظيفيا وتدريب لخريجات صيدلة الأزهر، تم إقامته ضمن الفعاليات.