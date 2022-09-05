وزير السياحة والآثار يترأس أول اجتماع للمجلس الأعلى للآثار منذ توليه منصبه

جدة - نرمين السيد - ترأس، مساء اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار أول اجتماع لمجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بعد توليه مهام منصبه وزيرا للسياحة والآثار وأدائه لليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية يوم 14 أغسطس الجارى.





وقد استهل الوزير الاجتماع بالترحيب بالسادة أعضاء المجلس والتعرف عليهم، موجها لهم الشكر على ما يبذلونه من جهد ويقدمونه من وقت ما يسهم فى دعم أعمال المجلس والحفاظ على تراث مصر الحضارى.

وأشاد الوزير بالرسالة السامية والدور العظيم والناجح الذى يقوم به المجلس الأعلى للآثار تجاه التراث الإنسانى والحضارى الفريد الذى تفخر به الإنسانية، مؤكدا استمرار التعاون سويا لتحقق أفضل النتائج المرجوة والبناء على مع سبق مع تنفيذ الاستراتيجيات الخاصة بالاقتصاديات المرتبطة بأسلوب العمل.

كما توجه الوزير بالشكر والتقدير للدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار السابق، لرئاسته لهذا المجلس خلال الفترة الماضية، وبشكل خاص بعد دمج الوزارتين معا، موجها له نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، خطاب من المجلس شكر وتحية وإعزاز وتقدير لمجهوداته وإنجازاته خلال فترة توليه مهام منصبه كوزير الآثار ثم وزير للسياحة والآثار، مشيدا برؤية ورسالة الوزارة وجميع الاستراتيجيات التى تم التوافق عليها.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنجازات المجلس خلال الفترة الماضية على مستوى جميع القطاعات المكونة له من حيث أعمال الحفائر والمشروعات الأثرية والمتاحف واسترداد الآثار التى تم سرقتها وتهريبها بطريقة غير شرعية خارج البلاد، كما استعرض آخر مستجدات الأعمال لعدد من المشروعات الأثرية التى سيتم افتتاحها خلال الفترة القليلة القادمة.

كما تم مناقشة الضوابط، والقوانين الفنية المنظمة للعمل فى مدرسة الحضارة المصرية المقرر افتتاحها قريبا بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، بهدف تعريف المصريين والأجانب المقيمين ممن لديهم شغف بالحضارة المصرية العريقة بالتاريخ والآثار والكتابة الهيروغليفية والفنون والعمارة الإسلامية والقبطية والفن المصرى القديم.

وفى ختام الاجتماع، أحاط الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أعضاء المجلس بالفعاليات المقرر تنظيمها خلال الفترة المقبلة، من بينها تنظيم معرض أثرى فى متحف شرم الشيخ تزامنا مع استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ ” cop27“ بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر القادم.