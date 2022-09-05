نقيب الصحفيين: صرف زيادة بدل التكنولوجيا مع بدل سبتمبر بأثر رجعى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 سبتمبر 2022 08:26 مساءً - أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين أنه تطبيقا لموافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد التشاور مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، على زيادة بنسبة 19.05% على القيمة الشهرية الحالية لبدل التدريب والتكنولوجيا لكل أعضاء نقابة الصحفيين في جدولي المشتغلين وتحت التمرين وبدون استثناء أو تمييز بين أنواع ملكية الصحف والمؤسسات التي يعملون بها، ومعهم العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، فقد قرر وزير المالية تحويل فارق زيادة البدل عن شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر خلال ساعات، لكي يتم صرفها مع بدل شهر سبتمبر، على أن يتم تحويل البدل بقيمته الجديدة بانتظام كالعادة بدءا من شهر أكتوبر القادم.

وأعرب نقيب الصحفيين مرة أخرى باسم جموع الصحفيين المصريين والعاملين بالمؤسسات القومية، عن خالص شكره وتقديره للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على قراره وللدكتور محمد معيط وزير المالية وقيادات الوزارة على استجابتهم وتنفيذ الزيادة.

وطمأن ضياء رشوان من جديد الزميلات والزملاء الكرام بجدول المعاشات بالنقابة، بأنه سيطرح على مجلس النقابة في اجتماعه القريب القادم اقتراحا بنسبة زيادة معقولة لمعاشات النقابة، والتي تتطلب موافقة المجلس نظرا لتحمل النقابة ما يقارب 75% من ميزانية المعاشات.