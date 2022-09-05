محافظ البحر الأحمر يفتتح معرض «أهلا مدارس» بمدينة الغردقة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - افتتح عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الإثنين، معرض "أهلا مدارس" بشارع النصر بمدينة الغردقة لبيع المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة تصل إلى 25%، للتخفيف عن المواطنين قبل بداية العام الدراسى الجديد 2022-2023.





ومن جانبه أكد المحافظ، أن افتتاح هذا المعرض يأتى فى إطار خطة الدولة للتخفيف عن أولياء الأمور، وبناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بافتتاح معارض أهلا مدارس بمختلف المحافظات لتوفير احتياجات الطلاب بأسعار مخفضة، قبل بداية العام الدراسى الجديد.

عقب الافتتاح أجرى المحافظ، جولة تفقدية للمعرض لمتابعة المستلزمات والأدوات المدرسية التى يتم توفيرها بالمعرض وأسعارها، موجها الشكر لجميع القائمين على هذا المعرض، مشيدا بالتنظيم الجيد وجودة المنتجات المعروضة، مؤكدا أنه سيتم افتتاح معارض مماثلة بمختلف مدن المحافظة.

وفى ذات السياق حرص المحافظ، على سؤال بعض المواطنين المتواجدين لمعرفة رأيهم حول المعرض والمنتجات المقدمة، ووجه المواطنين الشكر للمحافظ على افتتاح هذا المعرض، معربين عن سعادتهم بتوفير العديد من المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة، كما أشادوا بجودة المنتجات المعروضة.

يذكر أن المعرض الذى تم افتتاحه اليوم يستمر حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، ويقام بالتعاون بين الإدارة العامة للإنتاج بالمحافظة، الغرفة التجارية، ومديرية التموين، ويضم 22 عارضا لمختلف الأدوات والمستلزمات الدراسية، الحقائب المدرسية، الملابس، الأحذية، المنتجات الورقية، الأدوات البلاستيكية، السلع الغذائية والمجمدات، بأسعار مخفضة تبدأ من 15% وتصل إلى 25%.