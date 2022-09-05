رئيس الوزراء يبحث آليات تحفيز المشروعات الصناعية

جدة - نرمين السيد - حضر الاجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشيرين الشرقاوى، مساعد أول وزير المالية، ورامى يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبى.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء، أن انعقاد هذا الاجتماع يأتى بهدف وضع آليات لتحفيز المشروعات الصناعية، التى تستهدفها الدولة المصرية فى صناعات وأنشطة اقتصادية محددة، وذلك من أجل تشجيع المستثمرين من القطاع الخاص على المشاركة فيها.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: "فى ظل أزمة الطاقة العالمية حاليا، يجب أن تتعاون وزارة التجارة والصناعة مع هيئة الاستثمار لجذب الصناعات المستهدفة لتوطينها فى مصر، وزيادة الاستثمارات الأجنبية"، مشددا على ضرورة التركيز على الصناعات المطلوبة لدينا والتى ليس لها مصانع هنا، ونضطر لاستيرادها.

وحول جهود الترويج للمحفزات الجديدة، قال رئيس الوزراء: "سنعمل على استهداف بعثات طرق أبواب لكبريات الشركات والمصانع للترويج للمحفزات التى سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة بشكل تفصيلى، إضافة إلى التيسيرات المقدمة للمستثمرين الصناعيين على وجه الخصوص"، لافتا إلى ضرورة مراعاة أن تكون تلك المحفزات مخصصة لصناعات جديدة وفى مناطق جغرافية محددة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة عدد من الجوانب التحفيزية لبعض الصناعات والمشروعات الاستثمارية، وذلك من خلال عدة بدائل مقترحة فى ضوء التوجيهات المستمرة للقيادة السياسية بدراسة وإقرار حزم تحفيزية لتوطين الصناعات المختلفة، وخاصة الاستراتيجية، على النحو الذى يسهم فى تعظيم قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.

وقال المتحدث الرسمى: "تم خلال الاجتماع، التأكيد أنه فى ظل التحديات العالمية التى تواجه المجتمع الصناعى من نقص بعض المواد الأولية والخامات وارتفاع أسعارها بشكل كبير، فإن الحزم التحفيزية التى من الممكن تقديمها ستسهم فى توطين الصناعات الاستراتيجية، وتعزيز النمو الاقتصادى".

وأضاف أنه تم التوافق، خلال الاجتماع، على تحديد الصناعات والمناطق المستهدفة للاستفادة من الحوافز الجديدة التى سيتم إقرارها وإعلانها تفصيليا، بعد الانتهاء من وضعها بشكل نهائى، مع تحديد آليات التحفيز وتنفيذها بشكل دقيق، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.