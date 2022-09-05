محافظ الدقهلية يستعرض المحاور الرئيسية بمناطق المبانى لمنحها أقصى ارتفاع

جدة - نرمين السيد - بحث محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، مع مدير الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المهندسة سماح المحمدى، ووكيل إدارة التخطيط العمرانى المهندسة مها صبرى، المحاور الرئيسية فى مناطق المبانى ببعض المدن لمنحها أقصى ارتفاع مسموح به.





ووجه مختار - خلال الاجتماع اليوم الاثنين - بسرعة الانتهاء من دراسة كافة المحاور المقررة ووضع شروط للترخيص لضمان عدم العشوائية فى المبانى وحدوث أزمات مرورية مع الالتزام بإنشاء جراجات مطابقة للمواصفات، موضحا أن المحاور الرئيسية محل الدراسة تشمل عددا من المدن هى "حى غرب - وحى شرق - ومركز المنصورة - ومدينة دكرنس - ومدينة شربين - ومدينة بنى عبيد". وأشار إلى أن الاجتماع يأتى فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحصر المحاور الرئيسية بالمدن لدراسة منحها أقصى ارتفاع، وتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة على مستوى المحافظات.

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