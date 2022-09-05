شكري ونظيره التونسي يبحثان سبل دعم آليات العمل والتعاون العربى المشترك

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 سبتمبر 2022 07:26 مساءً - استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وذلك في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

وكشف السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين ناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودفعها قدماً بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين، حيث أكد الوزير شكري على الدعم المصري لتونس في الخطوات التي تتخذها نحو الاستقرار والتنمية وتحقيق تطلعات الشعب التونسي الشقيق.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزيرين تناولا عدداً من القضايا والموضوعات المطروحة على جدول أعمال اجتماع الدورة العادية ١٥٨ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المقرر انعقاده بمقر جامعة الدول العربية غداً، وسبل دعم آليات العمل والتعاون العربى المشترك.

وقد أكد الوزيران في نهاية اللقاء على أهمية استمرار وتيرة التشاور بين البلدين على كافة المستويات خلال المرحلة القادمة لدعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.