مواجهات قوية فى انطلاق دوري أبطال أوروبا.. اعرف مواعيد الجولة الأولى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 سبتمبر 2022 06:29 مساءً - تنطلق منافسات النسخة الجديدة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، مساء غد الثلاثاء، بمواجهتى تشيلسي مع دينامو زغرب الكرواتى، وبوروسيا دورتموند مع كوبنهاجن الدنماركى.

وتشهد منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2022-2023 العديد من المواجهات النارية، أبرزها باريس سان جيرمان ويوفنتوس، وليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح مع نابولى، وإنتر ميلان الإيطالى مع بايرن ميونخ الألماني.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا كالتالى:

دينامو زغرب – تشيلسي - الثلاثاء 6 سبتمبر، السابعة إلا الربع مساء

بوروسيا دورتموند – كوبنهاجن - الثلاثاء 6 سبتمبر، السابعة إلا الربع مساء

سالزبورج – ميلان - الثلاثاء 6 سبتمبر، التاسعة مساء

سلتيك - ريال مدريد - الثلاثاء 6 سبتمبر، التاسعة مساء

لايبزيج – شاختار - الثلاثاء 6 سبتمبر، التاسعة مساء

إشبيلية - مانشستر سيتي - الثلاثاء 6 سبتمبر، التاسعة مساء

باريس سان جيرمان – يوفنتوس - الثلاثاء 6 سبتمبر، التاسعة مساء

أياكس – رينجرز - الأربعاء 7 سبتمبر، السابعة إلا ربع مساء

اينتراخت فرانكفورت - سبورتنج لشبونة - الأربعاء 7 سبتمبر السابعة إلا ربع مساء

نابولي – ليفربول - الأربعاء 7 سبتمبر، التاسعة مساء

أتلتيكو مدريد – بورتو - الأربعاء 7 سبتمبر، التاسعة مساء

كلوب بروج - باير ليفركوزن - الأربعاء 7 سبتمبر، التاسعة مساء

إنتر ميلان - بايرن ميونخ - الأربعاء 7 سبتمبر، التاسعة مساء

برشلونة - فيكتوريا بلزن - الأربعاء 7 سبتمبر التاسعة مساء

توتنهام – مارسيليا - الأربعاء 7 سبتمبر، التاسعة مساء