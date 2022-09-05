تدشين الملتقى السادس لمهرجان «أولادنا لذوى القدرات الخاصة» (صور)

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جدة - نرمين السيد - يأتى الملتقى تحت شعار "أولادنا.. كلنا إنسان"، ويقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبمشاركة فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى.
وشهد المؤتمر مشاركة الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، والسفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وسهير عبدالقادر رئيس مجلس إدارة مؤسسة أولادنا ومؤسس الملتقى الدولى لفنون ذوى القدرات الخاصة، وسفير دولة بيلاروسيا وسفير دولة غانا، وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة أولادنا ولفيف من نجوم الفن والإعلاميين.
وتنطلق فعاليات الدورة السادسة على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يوم 15 سبتمبر الجارى، وتشهد هذه الدورة لقاء أولادنا من ذوى القدرات الخاصة مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى، وتشارك الفرق الفنية - الإفريقية والصينية والعربية، للعام الثانى على التوالى.
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