وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتونس فى خطواتها نحو الاستقرار والتنمية

جدة - نرمين السيد - استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الإثنين، عثمان الجرندى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وذلك فى إطار العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.





وكشف السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين ناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودفعها قدما بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين، وأكد الوزير شكرى، على الدعم المصرى لتونس فى الخطوات التى تتخذها نحو الاستقرار والتنمية وتحقيق تطلعات الشعب التونسى الشقيق. وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزيرين تناولا عددا من القضايا والموضوعات المطروحة على جدول أعمال اجتماع الدورة العادية 158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى المقرر انعقاده بمقر جامعة الدول العربية غدا، وسبل دعم آليات العمل والتعاون العربى المشترك. وأكد الوزيران نهاية اللقاء على أهمية استمرار وتيرة التشاور بين البلدين على جميع المستويات خلال المرحلة القادمة لدعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

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