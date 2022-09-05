التعليم توقع بروتوكول تعاون لإطلاق مدرسة نهضة مصر للتكنولوجيا التطبيقية

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صحفى، وقع البروتوكول الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، ومحمد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات نهضة مصر للنشر، بحضور عدد من قيادات التعليم الفنى فى الوزارة، وقيادات شركة نهضة مصر للنشر.

وأعرب الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول، مشيرا إلى ما تقوم به الوزارة من جهود من أجل تطوير وتحسين جودة التعليم الفنى ومخرجاته من العمالة الفنية المؤهلة والمدربة على أحدث التقنيات المطبقة بمختلف دول العالم، مما يجعل الطالب مؤهل بشكل كلى للالتحاق بسوق العمل فور تخرجه، وسيسهم بشكل كبير فى تقليل نسبة البطالة بمصر، ورفع عجلة التنمية الصناعية، والتى بدورها ستؤثر على الاقتصاد القومى.

وأكد حجازى، أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بالتعليم الفنى والعام على السواء، وتسعى إلى تطبيق رؤية الدولة المصرية 2030، والتى تستهدف إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون التمييز، وفى إطار نظام مؤسسى، وكفء وعادل، ومستدام، ومرن، وأن يكون مرتكزا على المتعلم والمتدرب القادر على التفكير والمتمكن فنيا وتقنيا وتكنولوجيا.

وفى هذا الصدد قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هذا البروتوكول يستهدف تطوير مدرسة الهرم الثانوية الفندقية المشتركة، التابعة لإدارة الهرم التعليمية، بمحافظة الجيزة، وتحويلها إلى مدرسة نهضة مصر للتكنولوجيا التطبيقية، والتى سيتم بدء الدراسة بها بالعام الدراسى 2023-2024، وستضم المدرسة مركز تدريب مهنى سيقدم برامج تدريبية ودورات مهنية ودبلومات لمهن جديدة وتخصصات متعددة، وسيتم تطوير المناهج الدراسية بالمدرسة وفق منظومة الجدارات، وإتاحة فرص تدريبية للطلاب بمجال تخصص المدرسة، ومكافآت مالية أثناء فترات التدريب العملى، بالإضافة إلى تقديم خدمات الإرشاد والتوظيف للطلبة خلال فترة الدراسة، وتوفير تدريبات تقنية على أعلى مستوى للمعلمين، وحوافز مادية مرتبطة بالأداء.

وأوضح مجاهد أنه سيتم إتاحة التقدم لطلاب الإعدادية للالتحاق بمدرسة الهرم الثانوية الفندقية المشتركة بدءا من العام الدراسى 2023-2024، وإتاحة التقدم للالتحاق بمدرسة نهضة مصر للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك مع الحفاظ على حق جميع طلاب مدرسة الهرم الفندقية فى استكمال دراستهم حتى يتم تخرجهم بشكل كامل من المدرسة وحصولهم على شهادة الدبلوم ولن يتم نقل أى طالب من طلاب المدرسة إلى أى مدرسة أخرى، فجميع الطلاب سواء فى أعين الوزارة بغض النظر عن النظام التعليمى التابعين له.

وفى سياق متصل قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أن مدرسة نهضة مصر للتكنولوجيا التطبيقية الكائنة بمحافظة الجيزة هى المدرسة رقم 42 بمنظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتعد أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة فى مجال السياحة المستدامة، والذى أصبح توجه عالمى تنتهجه العديد من الدول السياحية، حيث ترتكز السياحة المستدامة على تلبية احتياجات السائحين والصناعة والبيئة والمجتمعات المضيفة والاستخدام الأمثل للموارد البيئية والطبيعية، والحفاظ على البيئة، والمساعدة فى الحفاظ على التراث الطبيعى والتنوع البيولوجيا، واحترام الأصالة الاجتماعية والثقافية للمجتمعات المضيفة، وتحقيق عمليات اقتصادية مجدية طويلة الأجل.

وأشار إلى سعى الوزارة الحثيث نحو إدراج تخصصات جديدة تطبق لأول مرة بمصر بمدارس التعليم الفنى، فعلى غرار السياحة المستدامة توجد مدارس تكنولوجيا تطبيقية متخصصة بمجال الذكاء الصناعى، والإنتاج الحيوانى والداجنى، وتكنولوجيا صناعة الحلى والمجوهرات، والكهرباء، وصيانة وإصلاح السيارات، والميكاترونيات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرهم من التخصصات التى يحتاجها سوق العمل المصرى.

وقال محمد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة نهضة مصر، إن هذه الشراكة تمثل علامة فارقة فى التزامنا المستمر تجاه العمل على رفع جودة التعليم وتنمية الإنسان المصرى؛ لأنه الركيزة الأساسية لأى تقدم حقيقى، ومن هنا جاء حرصنا على دعم رؤية الدولة فى النهوض بالتعليم الفنى، وتعزيز دور القطاع الخاص فى عملية التنمية الاقتصادية، وضمان دعم شبابنا بالمؤهلات والمهارات اللازمة للعمل فى كل من الأسواق المحلية والدولية.

وأوضحت الأستاذة داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر، أن مجموعة نهضة مصر للنشر تعمل على بناء شراكات وتحالفات قوية مع القطاعين العام والخاص فى مصر وعلى مستوى العالم، وقد وقع الاختيار على شركة تأهيل لتنمية مهارات التميز، العاملة فى مجال التعليم الفنى، لتتولى الإدارة التعليمية للمدرسة؛ لتقوم بتقديم أفضل البرامج التعليمية المبنية على أحدث التوجهات العالمية للمعايير التقنية وتوفير مهارات حياتية وسبل التعلم المستمر للقوى العاملة بهدف التكيف مع احتياجات سوق العمل المتغير.

وأضافت أنه سيكون للطلاب إمكانية الحصول على دبلومة دولية اختيارية، معترف بها فى الاتحاد الأوروبى من خلال Omnia Education Partnerships (OEP)، التابعة للحكومة الفنلندية، وسيتم توفير برامج لتعليم ريادة الأعمال، بما يعزز المهارات الإبداعية للطلاب والتى يمكن تطبيقها أثناء الممارسات العملية، ومن المخطط توفير أكثر من 1200 فرصة عمل للخريجين داخل أو خارج البلاد فى قطاع السياحة المستدامة، وذلك خلال السنوات الثلاث الأولى.

وتعد هذه الشراكة أولى المبادرات التى تهدف إلى دعم ومواكبة التوجه الدولى للاقتصاد الأخضر، ودمج المهارات التى يحتاجها هذا القطاع مع المهارات الرقمية الأساسية فى العملية التعليمية؛ حتى يتم تخريج دفعات جديدة من الشباب تمتلك المعرفة والمهارات الخاصة باحتياجات الاقتصاد الأخضر والتقنيات الحديثة والمهام الوظيفية للمهن فى سوق العمل.