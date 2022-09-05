شكرى يلتقى مديرة المكتب الإقليمى ببرنامج المتحدة الإنمائى للدول العربية

جدة - نرمين السيد - ويأتى اللقاء فى إطار اهتمام الجانبين ببحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى المجالات الاقتصادية والتنموية لدعم الاقتصاد المصرى.

وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن اللقاء شهد استعراضا متكاملا لمجالات وأولويات التعاون القائمة بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، خاصة بعد اعتماد المجلس التنفيذى للبرنامج، فى الأول من سبتمبر الجارى، وثيقة التعاون مع مصر للفترة من 2023 إلى 2027.

وأشاد وزير الخارجية بتنوع مجالات التعاون مع البرنامج وما يوفره من دعم للعديد من المشروعات الجارى تنفيذها فى مصر وبالتعاون مع عدد كبير من الوزارات المصرية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شكرى استعرض كذلك استعدادات مصر اللوجستية والموضوعية الخاصة باستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، مشيرا إلى صدور أول استراتيجية وطنية لتغير المناخ فى مصر، وهو ما أعربت المسئولة الأممية عن تقديرها البالغ له، وحرص البرنامج على توفير كافة وسائل الدعم لتنفيذ الاستراتيجية خلال المرحلة القادمة.

كما أعرب وزير الخارجية عن تقديره لدور البرنامج الإنمائى فى توفير التمويل اللازم لدعم الرئاسة المصرية لقمة COP27، مشيرا إلى اهتمام مصر بالتركيز على التحديات المتزايدة التى تعانى منها القارة الإفريقية والدول النامية جراء المشهد الدولى الحالى، وما أفضى إليه من ارتفاع فى أسعار الغذاء والطاقة التى تقوض جهود الدول النامية فى سبيل بلوغ أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبها، أشادت مساعد السكرتير العام ومديرة المكتب الإقليمى ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى للدول العربية بقصص النجاح التى حققها الاقتصاد المصرى خلال الأعوام الماضية، وهو ما تأمل أن يعكسه تقرير التنمية البشرية العالمى المزمع صدوره قريبا.

كما أكدت على أن الأمم المتحدة وبرنامجها الإنمائى يسعدهما رصد المزيد من الموارد والدعم الفنى لتتمكن الرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ من الاضطلاع بمسئولياتها بنجاح، مشيرة إلى الحاجة الملحة لتعزيز التعاون الدولى فى سبيل معاونة الدول النامية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتى تعد من أهم أولويات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.