جدة - نرمين السيد - أدانت وزارة الخارجية، فى بيان لها، اليوم الإثنين، الحادث الإرهابى الذى استهدف البعثة الدبلوماسية الروسية فى كابول، والذى أسفر عن مقتل اثنين من طاقمها، بالإضافة إلى وقوع عدد من الضحايا من المواطنين الأفغان.





ونقل السفير أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، تعازى مصر ومواساتها لحكومة وشعب روسيا الاتحادية، والتضامن معهم فى هذا الحادث الأليم، كما نقل تعازى مصر لأسر الضحايا الأفغان. وأعاد المتحدث باسم وزارة الخارجية، التأكيد فى بيانه على موقف مصر الراسخ تجاه إدانة جميع أشكال الإرهاب وصوره، وضرورة التصدى له وتجفيف منابعه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. مصر تدين استهدف البعثة الدبلوماسية الروسية فى كابول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.