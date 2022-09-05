دوت الخليج داخل معرض «كلنا واحد» لمستلزمات المدارس بتخفيضات كبيرة (صور)

جدة - نرمين السيد - واصلت المرحلة الـ23 من مبادرة "كلنا واحد"، التى أطلقتها وزارة الداخلية، فعالياتها وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.





وتعمل المبادرة على توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية. وتشمل المبادرة توفير "أدوات مدرسية – زى دراسى – أحذية"، بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، مع الاستمرار فى توفير السلع الغذائية وغير الغذائية.

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