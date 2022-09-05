الرئيس السيسي يهنئ ليز تراس على اختيارها رئيسة للحكومة البريطانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 سبتمبر 2022 04:26 مساءً - قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة للسيدة ليز تراس على اختيارها رئيسة للحكومة البريطانية.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: «أتقدم بخالص التهنئة إلى السيدة ليز تراس على اختيارها رئيسةً للحكومة البريطانية، متمنياً لها وافر التوفيق في أداء مهمتها الجديدة، كما أتطلع للعمل والتعاون معها ترسيخاً لمسيرة العلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا ولما فيه صالح شعبينا، ولأمن واستقرار وسلام العالم».

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: «ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر لرئيس الوزراء البريطاني السابق السيد بوريس جونسون على ما قام به لصالح دعم العلاقات المصرية البريطانية، ودوره في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين، متمنياً له موفور السداد فيما هو قادم».