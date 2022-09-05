عاجل.. السيسى يهنئ ليز تراس باختيارها رئيسة للحكومة البريطانية

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس: "أتطلع للعمل والتعاون معها ترسيخا لمسيرة العلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا ولما فيه صالح شعبينا، ولأمن واستقرار وسلام العالم". وتابع: "لا يفوتنى أن أتوجه بالشكر لرئيس الوزراء البريطانى السابق بوريس جونسون، على ما قام به لصالح دعم العلاقات المصرية البريطانية، ودوره فى تعزيز أواصر التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين، متمنيا له موفور السداد فيما هو قادم".

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