رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات تطوير عواصم المحافظات

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات المنفذة من قبل صندوق التنمية الحضرية، بحضور المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة الصندوق.





وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى ما تحظى به المشروعات التى يتم تنفيذها من جانب صندوق التنمية الحضرية، من اهتمام من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، كونها تسهم فى تطوير وتحسين مستوى جودة الحياة المواطنين، هذا إلى جانب ما يتم تنفيذه لإعادة إحياء العديد من المناطق التاريخية.

وتناول المهندس خالد صديق، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذى للمشروعات الجارية بالمناطق غير الامنة، ومنها مشروع "أرض الخيالة"، حيث أشار إلى أنه يتم تنفيذ المشروع على مساحة 40 فداناً، ويتكون من 2268 وحدة سكنية، و194 محلاً تجارياً، لافتا إلى ما تم اتخاذه من إجراءات فى إطار البيع بالمزايدة العلنية للمرحلة الأولى من المحلات التجارية، والتى تضم 28 محلاً تجارياً، بمساحات تتراوح من 20م2: 115م2 كاملة التشطيب، لاقامة أنشطة متنوعة، موضحاً أنه تم الترسية لـ 27 محلاً منها، مضيفاً أنه تحدد عقد جلسة للمزاد العلني يوم الاحد القادم لعدد 31 محلا "المرحلة الثانية" بمقر المشروع.

كما استعرض المهندس خالد صديق الموقف التنفيذى لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، موضحاً أن المرحلة العاجلة تتضمن العمل بـ 36 موقعاً بـ 13 محافظة، وذلك لإقامة نحو 114 ألف وحدة سكنية، يتم تنفيذها بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على مساحة إجمالية تبلغ حوالى 1478 فداناً، مؤكداً أن تنفيذ الوحدات يتم بنسب إنجاز متقدمة، لافتا إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات استعداداً لطرح تلك الوحدات، متناولا الموقف الخاص بتوصيل مختلف المرافق للوحدات السكنية.

وتطرق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية إلى الموقف الخاص بمشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، مشيراً إلى موقف تسليم الأراضى الفضاء للهيئة الهندسية للقوات المسلحة التى تتولى تنفيذ المشروع، موضحاً أن إجمالى ما تم استلامه من أراض وصل إلى 32 قطعة أرض، لافتا إلى موقف إخلاء المبانى الخَرِبة، والتى من المُقرر أن يتم إزالتها وإعادة بنائها، مستعرضاً كذلك موقف تطوير الواجهات، وكذا حصر المباني الأثرية والطراز المعمارى، بمناطق باب زويلة، ومسجد الحاكم، ودرب اللبانة.

وفيما يتعلق بمشروع تطوير منطقة الفسطاط التاريخية "حدائق الفسطاط"، أشار المهندس خالد صديق إلى الموقف التنفيذى للمشروع، والذى يتضمن ساحة جامع عمرو بن العاص، والمنطقة الاستثمارية، والمنطقة الثقافية، ومنطقة الأسواق، والحدائق التراثية، وغيرها من الأعمال، مؤكداً أن هناك ثلاث شركات قد تقدَّمت لإدارة المشروع وتشغيله، وسيتم الترسية على إحداها.

وتناول المهندس خالد صديق الموقف التنفيذي لمشروع "جوهرة الفسطاط"، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن تنفيذ عدد 45 عمارة سكنية، بواقع 2772 وحدة سكنية، ضمن المبادرة الرئاسية الخاصة بالتطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى.