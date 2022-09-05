جهود مكثفة لشرطة مترو الأنفاق خلال شهر أغسطس

جدة - نرمين السيد - شنت الإدارة العامة للأمن الداخلى بشركة مترو الأنفاق حملاتها المكثفة بالخطين الأول والثانى خلال أغسطس الماضى لتسهيل وتيسير حركة الركاب والتصدى لكل الظواهر السلبية داخل الصالات والأرصفة والقطارات بالتعاون مع شرطة النقل وعمل غرامات ومحاضر للمخالفين بمعرفة شرطة المترو.





ووضعت الإدارة العامة للأمن الداخلى خطة عمل تستمر من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساءً بقيادة اللواء إبراهيم بخيت مدير عام الإدارة العامة للأمن وبالتعاون مع شرطة مترو الأنفاق بشن حملات مكثفة بالخطين الأول والثانى منذ يوم 1 أغسطس 2022 حتى يوم 31 أغسطس 2022 وتواجدت الحملة بعدد كبير من المحطات، واستهدفت المحطات الأكثر كثافة (المرج الجديدة - المرج - عزبة النخل - المطرية - حلمية الزيتون - حدائق الزيتون - سراى القبه - منشية الصدر - كوبرى القبه - الدمرداش - غمره - الشهداء - أنور السادات - جمال عبدالناصر - الملك الصالح - السيدة زينب - طره البلد - العتبة - روض الفرج - مسره - سانت تريزا - كلية الزراعة - شبرا الخيمة).

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بالتسهيل والتيسير على جمهور الركاب وإزالة أى معوقات وأيضا التصدى لظاهرة الباعه الجائلين والمتسولين بخطوط المترو بالمحطات وداخل القطارات وبتعليمات المهندس على الفضالى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأوضحت الشركة فى بيانها أن مثل هذه الحملات الغرض منها القضاء على كافة الظواهر السلبية داخل مرفق مترو الأنفاق وإحكام السيطرة على حركة الركاب عبر بوابات الدخول والخروج كما تهدف أيضا إلى تسهيل ركوب المواطنين وعدم الإنتظار على الأرصفة وكذلك الإلتزام بإرتداء الكمامة وعدم نزعها داخل القطارات ومن يخالف ذلك يتم توقيع الغرامة الفورية المقررة بخمسون جنيها ومن يمتنع يتم عمل محضر بمعرفة الشرطة وأيضا للتصدى لظاهرة الباعة الجائلين والمتسولين داخل القطارات وضبطهم وتسليمهم إلى شرطة المحطه لعمل محاضر لهم وأيضا المشاركة فى تأمين عمليات نقل الإيراد اليومى بالخزينة النقالة للخط الأول والثانى.

وأعلنت الشركة أن إجمالى المجهودات خلال شهر أغسطس 2022 تسليم 112 بائعا متجولا إلى شرطة المترو وتم عمل محاضر لهم كما تم أيضا عمل 3 محاضر تسول بالقطارات ومحضر مخالفة واحد عبور السكة بإجمالى عدد غرامات ومحاضر 116 خلال الشهر.

وناشد متحدث شركة مترو الأنفاق أحمد عبدالهادى بكير جمهور الركاب بالتواصل مع الشركة عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضا عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع "فيسبوك" وأيضا عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg، وذلك لتلقى كل الشكاوى والإقتراحات والأستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو و التابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط .

وتتمنى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو وجميع قيادتها والعاملين بها رحلات أمنه وخدمات تليق بجميع مستخدمى هذا المرفق الحيوي والهام والذى يخدم الملايين من المصريين يوميا.