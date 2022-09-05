وزير القوى العاملة: نسعى لتقديم خدمات أفضل للمواطن المصرى فى الداخل والخارج

جدة - نرمين السيد - قال وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، إن الوزارة حريصة على الاستمرار فى التواصل مع الشركاء الاجتماعيين كافة ذوى الأهداف والتطلعات المختلفة فى خدمة قضايا العمل، موضحا أن الوزارة تسعى جاهدة نحو تقديم خدمات أفضل للمواطن المصرى فى الداخل والخارج، وبشكل لائق، يتماشى مع عصر الجمهورية الجديدة التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى.





جاء ذلك خلال لقاء الوزير، اليوم الاثنين، فى مكتبه بديوان عام الوزارة، مع السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، والوفد المرافق لها، لمناقشة التعاون المستقبلى ووضع خطة العمل لتنفيذ أهداف مشروع "تعزيز إدارة الهجرة "من خلال النشاط المؤسسى الذى تنفذه وزارة القوى العاملة بالتعاون مع اللجنة.

وأضاف أن الوزارة تنفذ استراتيجية فى الملفات كافة المكلفة بها، أبرزها ملف للتدريب والتشغيل ودراسة سوق العمل لتوفير كافة احتياجاته من الشباب المدرب والمؤهل للعمل فى المهن المطلوبة، وذلك بشكل يتسم بالمصداقية والشفافية.

وفى بداية اللقاء رحب الوزير، برئيس اللجنة والوفد المرافق لها، مؤكداً استعداد الوزارة للتعاون مع اللجنة فى جميع الموضوعات المرتبطة بتنظيم هجرة الشباب، والتدريب، والتكنولوجيا، مع الاهتمام بالإعلام للتوعية فى وسائل التواصل الإجتماعى، وللإعلان عن أنشطة اللجنة المشتركة مع الوزارة للوصول إلى المواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية، وتوعيتهم بهذه الفعاليات والأنشطة.

ومن ناحيتها أوضحت السفيرة نائلة جبر، أن وزارة القوى العاملة تحظى باهتمام خاص فى عضوية اللجنة ولها الأولوية فى كل الأنشطة والمشروعات والبرامج، سواء فيما يخص الهجرة غير الشرعية، والتدريب المهنى، والفرص البديلة، وتدريب الكوادر الوظيفية بها.

وأوضحت أن اللجنة تضم فى عضويتها العديد من الجهات الحكومية المصرية، وتسعى نحو صياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها فى المحافل الدولية، تعكس كافة الأبعاد القانونية والامنية والسياسية ذات الصلة، واقتراح التدابير والإجراءات التنفيذية اللازمة ومتابعتها.

وأوردت أن اللجنة تتعاون مع الوزارة، فى تعزيز قدرات الجهات الوطنية وتبادل الخبرات لتحقيق أفضل الممارسات فى مجال حوكمة الهجرة وتحقيق الاستقرار، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.

يذكر أن اللجنة الوطنية التنسيقية تختص بالتنسيق على المستويين الوطنى والدولى بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين فى إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية النافذة فى مصر، كما تعمل كمرجعية استشارية للجهات والهيئات الوطنية، ووضع استراتيجية وطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية ووضع خطط العمل اللازمة لتنفيذها.

وحضر اللقاء من جانب الوزارة، إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير، وآمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، ورشا عبد الباسط مدير الإدارة العامة للشئون الدولية والإقليمية، ومن جانب اللجنة الوطنية، ريم زهران وزير مفوض، وسلمى العليمى سكرتير ثان.