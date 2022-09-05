عاجل- بيان من «التعليم» بشأن إجازة السبت فى المدارس

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة -فى بيان اليوم الاثنين- إن القرار متروك للمحافظين.
وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى، تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخباء والتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة.
جدير بالذكر أن هذه الشائعة تظهر كل عام، تارة تقول إنه تقرر إلغاء إجازة يوم السبت، وتارة أخرى تقول أنه سيتم تعميم الإجازة على جميع المحافظات، والأصل أن كل محافظة لها نظام يقرره المحافظ سواء بتطبيق الإجازة أو إلغائها، فى ضوء الكثافات الطلابية.
وينطلق العام الدراسى الجديد 2022/ 2023، يوم السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل.
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