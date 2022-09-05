مصادر: اختيار المستشار أحمد فهمي متحدثا رسميا بأسم رئاسة الجمهورية خلفا للسفير بسام راضى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 سبتمبر 2022 03:29 مساءً - كشفت مصادر دبلوماسية، عن اختيار المستشار أحمد فهمي، عضو بعثة مصر، لدى الأمم المتحدة في نيويورك، متحدثًا رسميًا بأسم رئاسة الجمهورية، وذلك خلفًا للسفير بسام راضى، المتحدث الرسمى الحالى، وذلك اعتباراً من أول يناير القادم.

وكان المستشار أحمد فهمى، يعمل سابقًا وقبل نقله إلى نيويورك، عضوا في مكتب المتحدث الرسمي بالرئاسة، السفير بسام راضى.

واعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحركة الدبلوماسية للعام الحالى، حيث شملت تعيين السفير بسام راضي، سفيرًا فوق العادة لدى حكومة إيطاليا.

وبذلك يكون السفير بسام راضي، قد أمضى حوالى خمس سنوات كاملة، متحدثا رسميا لرئاسة الجمهورية، وهى أطول مدة لمن شغل هذا المنصب، منذ استحداثه فى مؤسسة الرئاسة الجمهورية.

كان الموقع الفرنسي "استخبارات أفريقيا"، المتخصص في الشئون الأفريقية، اختار سابقا، السفير بسام راضى، ضمن أبرز الشخصيات الدبلوماسية الأفريقية المؤثرة، على خلفية تفاعله الايجابى اللافت والمنتظم مع الراى العام، وبلاغة حديث وصياغة بيانات متزنة وموضوعية.

كما وصفت وسائل الإعلام الإيطالية، تعيين السفير بسام راضي، في روما، بأنه اختيار لشخصية من العيار الثقيل لأبرز سفير مصري لدي القاهرة، مما يعنى الكثير من الرسائل الهامة التى ستشهدها العلاقات بين البلدين خلال الفترة المقبلة.