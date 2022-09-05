سها جندى: التوسع فى «مراكب النجاة» لمواجهة الهجرة غير الشرعية

جدة - نرمين السيد - استقبلت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والوافد المرافق لها، بحضور الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون التطوير المؤسسى.





ورحبت الوزيرة بالسفيرة نائلة جبر وأعربت عن امتنانها وسعادتها البالغة بهذا اللقاء، والذى تناول بحث تعزيز سبل التعاون المشترك فى ملف الهجرة غير الشرعية.

وقالت السفيرة سها جندى إنه فى إطار استراتيجية وزارة الهجرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والحد من مخاطرها، فإن الوزارة تعتزم التوسع فى المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بتعزيزها بعناصر ومحاور جديدة.

وأضافت السفيرة سها جندى أنه لابد من عمل منصات للترويج للشباب فى المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية من أصحاب المهن الحرفية، والذين استفادوا من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، للترويج لمنتجاتهم عالميًا من أجل تحفيزهم وتوفير عائد مادى مناسب وحياة كريمة لهم، وبالتالى يصبحون نموذجا مشرفا وقصة نجاح يقتدى بها جموع الشباب فى هذه المحافظات، فضلا عن إلحاق شباب هذه المحافظات أيضا فى برامج تدريب ينجم عنها توفير فرص عمل ملائمة لهم.

وفى السياق ذاته، استعرضت السفيرة سها جندى، جهود المركز المصرى الألمانى للهجرة والوظائف وإعادة الإدماج فى ضوء التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، وكذلك الخطة المستقبلية لافتتاح 7 مراكز تدريب جديدة بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية بالوجه البحرى، فى إطار خطة تأهيل وتدريب الشباب لإعدادهم لسوق العمل المحلى والدولى.

من جانبه، رحب الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون التطوير المؤسسى، بالتعاون مع اللجنة الوطنية، وقال إن هناك توجيهات من الوزيرة بصياغة برامج توعية فى الـ14 محافظة المصدرة للهجرة غير الشرعية لإرسال رسائل بسيطة وموحدة وسهلة للشرائح المستهدفة فى إطار مبادرة "مراكب النجاة"، وإعداد حملات إعلامية بالمحافظات للتوسع فى نشر التوعية، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، ومنظمات المجتمع المدنى، ووضع سيناريوهات تعاون مشترك مع عدد من الجهات المانحة.

من ناحيتها، قدمت السفيرة نائلة جبر خالص التهنئة للسفيرة سها جندى على تولى حقيبة وزارة الهجرة، معربة عن تمنياتها للوزيرة بالتوفيق وتحقيق مزيد من النجاح والتقدم فى مهام وملفات الوزارة.

واستعرضت السفيرة نائلة جبر محاور الاستراتيجية التى أعدتها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من أجل محاربة هذه الظواهر، وقالت: "إن الفترة المقبلة سيشهد العالم أجمع تصاعد لموجة الهجرة غير الشرعية بسبب تداعيات جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية ثم التغير المناخى".

وأضافت السفيرة نائلة جبر أن اللجنة وضعت خطة عمل منبثقة عن الاستراتيجية تتضمن التعاون مع وزارة الهجرة بصدد أنشطة خاصة بالتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية فى المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية مثل الدعاية والبرامج التلفزيونية وبرامج تدريب ومسابقات وتوفير فرص عمل ومساعدة الشباب فى إيجاد فرص بديلة وآمنة.

وفى ختام اللقاء، أعربت السفيرة سها جندى عن بالغ الامتنان بالتعاون مع السفيرة نائلة جبر، وتم الاتفاق على استمرار التنسيق والتواصل بين وزارة الهجرة واللجنة الوطنية من أجل صياغة وطرح أفكار جديدة فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والحد منها.