جدة - نرمين السيد - دعت وزارة النقل والمواصلات، المواطنين إلى ضرورة توخى الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد، والالتزام بتعليمات الهيئة عند العبور، والالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار، وعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه فى أثناء غلقه، حتى لا يؤدى ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.





وذكرت الوزارة -فى بيان صحفى اليوم الإثنين- أن ذلك يأتى فى إطار الحملة الموسعة التى أطلقتها تحت عنوان "سلامتك تهمنا"، وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيان مهم من «النقل» بشأن عبور المزلقانات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.