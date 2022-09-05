تنظيم يوم للسلامة والصحة المهنية بشركة قناة السويس ببورسعيد

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وافتتح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، هذا النشاط بالتأكيد على أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير الدعم اللازم للمنشآت، وزيادة الدور التوعوى والتثقيفى للعمال للحفاظ على المنشآت والعمال وزيادة الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة لأبنائنا الشباب فى بيئة عمل آمنة وضرورة توفير كل الموارد اللازمة لدعم وتطوير ثقافة السلامة للعمال.
وافتتح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، هذا النشاط بالتأكيد على أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير الدعم اللازم للمنشآت، وزيادة الدور التوعوى والتثقيفى للعمال للحفاظ على المنشآت والعمال وزيادة الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة لأبنائنا الشباب فى بيئة عمل آمنة وضرورة توفير كل الموارد اللازمة لدعم وتطوير ثقافة السلامة للعمال.
وقدمت الشركة الشكر والتقدير لمديرية القوى العاملة على كل الأنشطة والتدابير التى تبذل فيها إدارة السلامة لتوفير أقل نسبة خطر ممكنة وزيادة شعور العاملين بالأمان، بالتعاون مع إدارة السلامة بالشركة، كما قامت الشركة بتكريم العاملين وتوزيع شهادات تقدير للمتميزين من العمال فى مجال السلامة والتشغيل.
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